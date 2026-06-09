Detenuta resta incinta durante un colloquio in carcere

Il garante ha inoltre sottolineato come la normativa preveda specifiche tutele per le donne detenute in stato di gravidanza

Un episodio destinato a far discutere quello emerso nel carcere di Perugia-Capanne, dove una detenuta ha scoperto di essere in gravidanza dopo aver avuto un rapporto sessuale con il proprio compagno, anch'egli ristretto nello stesso istituto penitenziario. La vicenda è venuta alla luce nelle ultime settimane, quando alla donna è stato concesso il differimento della pena previsto dalla normativa a tutela della maternità, consentendole di lasciare il carcere per affrontare la gravidanza.

Secondo quanto ricostruito, l'incontro tra i due sarebbe avvenuto alcuni mesi fa durante un colloquio all'interno di uno degli spazi comuni destinati alle visite dei familiari. La struttura umbra, infatti, non dispone di locali specificamente dedicati all'esercizio del diritto all'affettività. Dopo l'emersione del caso, la direzione dell'istituto ha informato la Procura della Repubblica e disposto accertamenti interni per chiarire le modalità con cui sarebbe stato possibile eludere i controlli previsti durante gli incontri.

La vicenda ha aperto un dibattito non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche giuridico. A intervenire è stato il garante regionale dei detenuti dell'Umbria, Giuseppe Caforio, che ha escluso, almeno sul piano formale, l'esistenza di condotte penalmente rilevanti. Secondo il garante, il caso evidenzierebbe piuttosto alcune lacune normative emerse nel percorso di riconoscimento del diritto all'affettività nelle carceri italiane.

«Ci troviamo davanti a una situazione particolare sotto diversi aspetti», ha spiegato Caforio. «Da una parte vi è una detenuta che rivendica un diritto riconosciuto anche ai detenuti uomini; dall'altra il partner è anch'egli una persona ristretta. La gravidanza che ne è derivata apre questioni che il legislatore non aveva preso in considerazione quando si è iniziato a discutere dell'affettività in carcere».

Il garante ha inoltre sottolineato come la normativa preveda specifiche tutele per le donne detenute in stato di gravidanza, consentendo in determinati casi il differimento della pena o l'accesso a misure alternative alla detenzione. Proprio questo aspetto, secondo Caforio, potrebbe generare nuovi interrogativi interpretativi e applicativi.

Nel frattempo proseguono gli approfondimenti disposti dalla direzione del carcere per verificare quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità organizzative. Resta aperta anche la riflessione sul tema degli spazi dedicati all'affettività negli istituti penitenziari italiani, una questione che negli ultimi anni è tornata più volte al centro del dibattito pubblico e istituzionale.