Danza e viaggi nel cuore, Francesca è la vittima campania del rogo nel resort

La sua esperienza di cambiamento era stata raccontata anche in televisione, nel programma “Mollo tutto e cambio vita”

Era a un passo dal compiere 46 anni Francesca Valentino, la turista originaria della provincia di Caserta deceduta nel violento incendio che ha interessato il resort Bravo Viva Dominicus Beach by Wyndham, nella località di Bayahibe, in Repubblica Dominicana. Una scomparsa improvvisa che ha colpito profondamente chi la conosceva, interrompendo un percorso personale ricco di scelte coraggiose e cambiamenti radicali. Cresciuta a Caserta, dove aveva frequentato la scuola media presso l’istituto Giannone, Francesca aveva sviluppato fin da giovane una forte passione per la danza. Questa inclinazione l’aveva portata a trasferirsi a Roma, dove aveva lavorato come insegnante, costruendo una carriera nel mondo artistico prima di intraprendere nuove direzioni di vita.



Successivamente aveva deciso di lasciare l’Italia per stabilirsi nella Repubblica Dominicana, scegliendo Bayahibe come nuova casa. In quel contesto aveva conosciuto l’uomo che sarebbe diventato suo marito e con cui aveva formato una famiglia, diventando madre di due bambine e avviando una nuova fase della sua esistenza lontano dall’Europa.



La sua esperienza di cambiamento era stata raccontata anche in televisione, nel programma “Mollo tutto e cambio vita” in onda su Sky, dove aveva condiviso la scelta di lasciare le proprie certezze per costruire una quotidianità diversa dall’altra parte del mondo.



Dopo diversi anni trascorsi all’estero, Francesca era tornata in Italia, stabilendosi nuovamente in Campania, a Caserta. Qui aveva intrapreso una nuova attività nel settore dell’accoglienza, gestendo un bed and breakfast nel centro cittadino e mantenendo un forte legame con il suo passato internazionale.



Poche ore prima del tragico evento, aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva insieme alle figlie, accompagnata da un momento di vita quotidiana familiare. L’immagine aveva ricevuto numerosi messaggi di affetto e battute leggere da parte di amici e conoscenti, che ironizzavano con dolcezza sul loro legame con la Repubblica Dominicana.



L’incendio sviluppatosi nelle aree comuni del resort ha però cambiato improvvisamente il corso della sua storia, trasformando una vacanza in un dramma irreversibile. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto Caserta e le persone a lei vicine, lasciando sgomento e incredulità.