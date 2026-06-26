Crollano calcinacci nel Centro Storico tra i turisti, strada chiusa

Le verifiche sullo stabile proseguiranno nelle prossime ore per accertare le cause del distacco

Momenti di apprensione nella notte nel centro storico di Napoli, dove alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio in Vico Quercia, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi e la chiusura della strada. Il cedimento avrebbe interessato il cornicione di una finestra situata all'ultimo piano dello stabile e, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stato favorito dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato la città.L'allarme è scattato poco dopo il crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Protezione civile, che hanno delimitato l'area con transenne e nastro di sicurezza per consentire le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza. L'accesso alla strada è stato temporaneamente interdetto ai pedoni per evitare ulteriori rischi.Vico Quercia si trova nel cuore del centro antico di Napoli, a pochi passi da via Toledo e piazza del Gesù, ed è una delle strade più frequentate durante le ore serali e notturne per la presenza di numerosi locali.Proprio su questo aspetto richiama l'attenzione Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del Comitato Vivibilità Cittadina. «Solo per un caso non ci sono stati feriti o vittime. Se non ci fosse stata l'ordinanza comunale sulla movida e ci fosse stata la consueta folla, qualcuno avrebbe potuto farsi male», ha dichiarato.Le verifiche sullo stabile proseguiranno nelle prossime ore per accertare le cause del distacco e stabilire se siano necessari ulteriori interventi di consolidamento dell'edificio.