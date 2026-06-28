Coppia trovata con la droga, viaggiavano con il figlioletto in auto

i carabinieri avrebbero notato un movimento sospetto nelle vicinanze del veicolo, con un presunto scambio tra uno sconosciuto e gli occupanti

Servizio di alto impatto dei carabinieri della compagnia Vomero, in collaborazione con la polizia Locale, nel cuore della movida partenopea. Le attività di controllo si sono concentrate nelle principali arterie del quartiere, tra cui via Cilea e piazza Vanvitelli, con verifiche estese fino alle prime ore del mattino. Il bilancio dell’operazione conta 79 persone identificate e 7 soggetti segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un uomo di 36 anni sorpreso mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore.



Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti hanno elevato 30 sanzioni per violazioni al codice della strada, nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio della circolazione nelle zone maggiormente frequentate durante la movida notturna.



Parallelamente ai controlli amministrativi e stradali, l’operazione ha portato anche a due arresti. Nel corso della notte, infatti, un uomo di 41 anni e la moglie di 42, entrambi incensurati, sono stati fermati dai militari insieme al figlio minorenne mentre si trovavano a bordo della propria auto.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i carabinieri avrebbero notato un movimento sospetto nelle vicinanze del veicolo, con un presunto scambio tra uno sconosciuto e gli occupanti dell’auto. Insospettiti, i militari hanno deciso di seguire il mezzo fino a piazzetta Totò, dove è scattato il controllo.



La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 72 grammi di hashish e circa 419 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e presumibilmente pronti per lo spaccio. La coppia è stata quindi arrestata e posta ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.



L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nelle zone della movida napoletana, particolarmente frequentate nei fine settimana.