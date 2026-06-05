Container cade e schiaccia un'auto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area

Incidente nell’area portuale di Napoli, dove un container si sarebbe improvvisamente staccato da un tir in transito finendo per schiacciare un’automobile. La scena, particolarmente drammatica, è stata documentata anche in un video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Secondo le prime informazioni, il container avrebbe perso stabilità durante il trasporto, precipitando sulla carreggiata e colpendo in pieno una vettura che si trovava nelle immediate vicinanze. L’impatto è stato violento e ha provocato momenti di forte apprensione tra le persone presenti nella zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni del veicolo coinvolto, insieme ai sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state chiarite e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.