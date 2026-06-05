il Fatto Vesuviano

Container cade e schiaccia un'auto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area

A cura di Redazione
05 giugno 2026 23:00
Container cade e schiaccia un'auto -
Vesuviano e oltre
Cronaca
Condividi

Incidente nell’area portuale di Napoli, dove un container si sarebbe improvvisamente staccato da un tir in transito finendo per schiacciare un’automobile. La scena, particolarmente drammatica, è stata documentata anche in un video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Secondo le prime informazioni, il container avrebbe perso stabilità durante il trasporto, precipitando sulla carreggiata e colpendo in pieno una vettura che si trovava nelle immediate vicinanze. L’impatto è stato violento e ha provocato momenti di forte apprensione tra le persone presenti nella zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni del veicolo coinvolto, insieme ai sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state chiarite e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui il Fatto Vesuviano