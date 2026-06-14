Con lo scooter va a sbattere contro le auto in sosta

L’episodio ha immediatamente riacceso l’attenzione e le polemiche sulla sicurezza stradale

Ancora un episodio di incidente stradale in viale Michelangelo, nel quartiere Arenella a Napoli, una delle arterie più trafficate della zona collinare della città. L’episodio è stato segnalato da un residente, Daniele Pizzicato, attraverso la pagina social “Vomero Arenella Cittadinanza Attiva”, dove è stata pubblicata anche un’immagine del sinistro. Secondo quanto riportato nella segnalazione, uno scooter che procedeva a velocità sostenuta avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo per impattare violentemente contro alcune automobili regolarmente parcheggiate nei pressi di un’area di servizio. L’impatto avrebbe causato danni ai veicoli coinvolti e il ferimento di alcune persone, anche se su questo punto sono ancora in corso verifiche.

L’episodio ha immediatamente riacceso l’attenzione e le polemiche sulla sicurezza stradale lungo viale Michelangelo, una strada da tempo indicata dai residenti come particolarmente critica per l’elevata velocità con cui, secondo le segnalazioni, vengono percorsi il tratto da motocicli e automobili.

Nel messaggio diffuso sui social, la situazione viene descritta come “ormai fuori controllo”, con un crescente senso di allarme tra i cittadini che chiedono interventi urgenti per prevenire nuovi incidenti. Tra le misure più richieste figurano l’installazione di dossi rallentatori, l’introduzione di dissuasori di velocità e un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

I residenti sollecitano ora un intervento concreto delle istituzioni competenti, affinché vengano adottate misure efficaci per aumentare la sicurezza stradale in un’area considerata tra le più trafficate e sensibili del quartiere Arenella.