Con la droga negli slip va a consegnare casa per casa

avrebbe svolto un ruolo assimilabile a quello di un “corriere della droga”

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno fermato un uomo di 37 anni, senza precedenti, nell’ambito di un servizio di monitoraggio del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle zone della movida. L’intervento è scaturito dopo che i militari avevano osservato l’atteggiamento ritenuto sospetto dell’uomo, alla guida di una Fiat 500, che avrebbe compiuto soste molto brevi e ripartenze improvvise non appena notava la presenza delle pattuglie.

Il veicolo è stato seguito per vari chilometri attraverso diversi comuni della penisola sorrentina, fino a Sorrento, dove si è poi arrestato.

Nel corso del controllo, i militari avrebbero visto cadere a terra una dose di cocaina.

Successivamente l’uomo è stato perquisito: secondo quanto riportato, addosso gli sarebbero state trovate 13 dosi di cocaina occultate negli indumenti intimi e già pronte per la cessione.

All’interno dell’auto sono stati inoltre rinvenuti 415 euro in contanti, considerati dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita.

Secondo gli inquirenti, il 37enne avrebbe svolto un ruolo assimilabile a quello di un “corriere della droga”, effettuando consegne rapide e mantenendo contatti telefonici continui con la clientela.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.