Coltello in faccia al padre per i soldi della droga

avrebbe danneggiato anche la bicicletta elettrica appartenente al genitore

Ancora un episodio di violenza in ambito familiare a Castellammare di Stabia, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il padre con un coltello nel tentativo di ottenere denaro da destinare all'acquisto di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato nella notte all'interno dell'abitazione familiare. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 32enne avrebbe chiesto ancora una volta ai genitori una somma di denaro. Di fronte al rifiuto ricevuto, l'uomo avrebbe perso il controllo, dando sfogo a una violenta reazione. La situazione sarebbe rapidamente degenerata quando il 32enne ha impugnato un coltello, puntandolo contro il padre e minacciandolo di morte per costringerlo a consegnargli il denaro richiesto. Momenti di forte tensione che hanno generato paura all'interno della famiglia.

Non soddisfatto, l'uomo avrebbe poi lasciato l'abitazione e, prima di allontanarsi, avrebbe danneggiato anche la bicicletta elettrica appartenente al genitore, aggravando ulteriormente la situazione.

L'allarme ha consentito ai carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia di intervenire rapidamente. I militari hanno avviato le ricerche e rintracciato il 32enne poco distante dall'abitazione familiare, procedendo al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del magistrato competente.

Dovrà rispondere delle accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L'episodio si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati commessi in ambito domestico, una tipologia di violenza che continua a richiedere particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni.