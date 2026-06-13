Colpo alla camorra, preso il latitante dei Contini

l’uomo è stato individuato nel territorio di Casalnuovo di Napoli

La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito l’arresto di un uomo di 50 anni, nato a Napoli, ritenuto gravemente indiziato di appartenere ai vertici del clan Contini. L’operazione è stata portata avanti dalla Squadra Mobile di Napoli insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo partenopeo. L’indagato risultava irreperibile dal 3 marzo scorso, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 39 persone accusate di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

Dopo una serie di attività investigative, l’uomo è stato individuato nel territorio di Casalnuovo di Napoli.

Le indagini, svolte anche con il supporto della S.I.S.C.O. di Napoli e del Servizio Centrale Operativo, avrebbero permesso di delineare l’assetto del clan Contini, inserito nel più ampio sistema dell’Alleanza di Secondigliano insieme ai clan Licciardi e Mallardo, attivo su diverse aree del capoluogo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe avuto un ruolo nella gestione delle attività estorsive e del traffico di droga nella zona di Poggioreale, in particolare nel rione San Alfonso, conosciuto anche come “’o Connolo”.