Colpisce la vittima con un cacciavite, è tentato omicidio

Le sue condizioni sono state valutate e trattate dai medici, ma non sono al momento stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico

Intervento della Polizia di Stato nel quartiere di Chiaiano, alla periferia nord di Napoli, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio al termine di una violenta aggressione avvenuta per motivi ritenuti futili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe nato da una lite degenerata rapidamente in violenza. Nel corso del confronto, l’uomo avrebbe impugnato un cacciavite utilizzandolo come arma per colpire la vittima, provocandole diverse ferite. L’aggressione avrebbe avuto sviluppi improvvisi e concitati, lasciando la persona offesa a terra e ferita.



L’allarme ha consentito l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato, che hanno raggiunto rapidamente la zona riuscendo a individuare il presunto responsabile. Il 49enne è stato bloccato all’interno della propria abitazione, dove gli agenti hanno anche rinvenuto il cacciavite presumibilmente utilizzato durante l’aggressione.



L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’ipotesi di tentato omicidio e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti del caso.



La vittima, soccorsa subito dopo i fatti, è stata trasportata al pronto soccorso del CTO, dove i sanitari hanno provveduto a medicare le ferite riportate. Le sue condizioni sono state valutate e trattate dai medici, ma non sono al momento stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico.



Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte, mentre resta alta l’attenzione su un episodio di violenza che ha scosso il quartiere.