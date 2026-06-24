Clochard stroncato dal caldo in strada

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma ogni tentativo di assistenza si è rivelato inutile

Dramma nel cuore della città nella giornata di oggi, dove un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita in piazza Municipio, una delle aree più frequentate del centro cittadino. A fare la scoperta sono stati alcuni passanti che, notando il corpo immobile nei pressi della fontana situata nella piazza, hanno immediatamente dato l'allarme agli agenti della polizia locale presenti nella zona. L'uomo, che viveva in condizioni di forte disagio sociale e risultava senza una fissa dimora, era riverso sul muretto in marmo che circonda la fontana. Fin dai primi momenti la situazione è apparsa particolarmente grave e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi sanitari.



Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma ogni tentativo di assistenza si è rivelato inutile. Il personale medico ha infatti potuto soltanto accertare il decesso del 57enne. La zona è stata temporaneamente presidiata per consentire gli accertamenti necessari da parte delle forze dell'ordine e dei sanitari.



Dai documenti rinvenuti in suo possesso è emerso che l'uomo era di origine indiana e titolare di una carta d'identità italiana con residenza registrata a Reggio Emilia. Le autorità hanno quindi avviato le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito per ricostruire le sue ultime ore di vita e verificare eventuali contatti o segnalazioni utili.



Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento, sul corpo non sarebbero stati individuati segni evidenti di violenza o elementi tali da far ipotizzare il coinvolgimento di terze persone. Per questo motivo gli investigatori stanno concentrando l'attenzione soprattutto su possibili cause naturali o su un improvviso malore che potrebbe aver colpito l'uomo mentre si trovava nella piazza.



Tra le ipotesi prese in considerazione vi è anche quella legata alle condizioni climatiche delle ultime ore. Napoli è infatti interessata da una forte ondata di caldo e nella giornata odierna la temperatura massima ha raggiunto i 33 gradi. Valori particolarmente elevati che, soprattutto per le persone più fragili e prive di adeguata assistenza, possono rappresentare un serio fattore di rischio per la salute.