Cinghiale attraversa sul raccordo: auto distrutta

Negli ultimi anni gli avvistamenti si sono moltiplicati sia nei centri abitati che nelle zone periferiche

Attimi di paura nella notte lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove un automobilista si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale sbucato sulla carreggiata. L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Montoro Nord e ha coinvolto una Fiat Panda, il cui conducente non ha avuto il tempo necessario per evitare l'impatto. Lo scontro con l'animale è stato particolarmente violento e ha causato ingenti danni alla parte anteriore della vettura, rimasta seriamente danneggiata. Fortunatamente, nonostante la dinamica e il forte urto, l'automobilista non ha riportato ferite e ha potuto lasciare il veicolo sulle proprie gambe, seppur sotto choc per quanto accaduto.

L'episodio ripropone con forza il problema della presenza sempre più frequente di cinghiali lungo le strade e nelle aree urbanizzate dell'Irpinia e della Valle dell'Irno. Negli ultimi anni gli avvistamenti si sono moltiplicati sia nei centri abitati che nelle zone periferiche, generando crescenti preoccupazioni tra cittadini e amministratori locali per i rischi legati alla sicurezza stradale.

Particolarmente interessati dal fenomeno risultano i territori di Montoro e Solofra, dove più volte sono state segnalate incursioni di ungulati in prossimità di abitazioni, campagne e arterie ad alta percorrenza. Una situazione che richiede interventi mirati per contenere la presenza degli animali e ridurre il rischio di incidenti.

A rendere ancora più delicato il quadro contribuiscono i lavori attualmente in corso lungo il raccordo Avellino-Salerno. In diversi tratti, infatti, sono presenti restringimenti della carreggiata dovuti all'installazione di nuove barriere di sicurezza, con conseguente riduzione degli spazi di manovra e della visibilità per gli automobilisti.

Il periodo, inoltre, coincide con un forte incremento del traffico veicolare legato alle festività e all'avvio della stagione estiva. Migliaia di persone stanno raggiungendo località turistiche, località balneari e mete di villeggiatura, aumentando il volume di mezzi in circolazione su una delle principali direttrici che collegano l'Irpinia al Salernitano e all'autostrada A2 del Mediterraneo.

L'incidente avvenuto a Montoro Nord rappresenta dunque l'ennesimo campanello d'allarme su una problematica che continua a destare preoccupazione. Per gli automobilisti resta fondamentale mantenere alta l'attenzione, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la presenza della fauna selvatica lungo le strade può trasformarsi in un pericolo improvviso e difficile da prevedere.