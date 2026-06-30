Ciclista spinto a terra a Pompei, si costituisce un minore

L'episodio aveva provocato un'ondata di indignazione dopo la diffusione del filmato sui social network

Si è consegnato agli agenti del Commissariato di Pompei il ragazzo minorenne indicato come il presunto autore dell'aggressione avvenuta nei confronti di un pensionato di 80 anni, colpito con un calcio mentre stava pedalando lungo via Mazzini, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Il giovane, originario di Angri, si è presentato negli uffici di polizia insieme al proprio difensore, quando ormai gli investigatori avevano già ricostruito i fatti e individuato tutti i componenti della comitiva coinvolta.L'attività investigativa, coordinata dal vicequestore Giuseppe Nicotera, ha infatti permesso agli agenti di identificare i sei ragazzi immortalati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Tutti provengono da Angri: quattro sono maggiorenni e due minorenni, tra cui il giovane ritenuto responsabile del gesto che ha fatto cadere l'anziano dalla bicicletta.L'episodio aveva provocato un'ondata di indignazione dopo la diffusione del filmato sui social network. L'80enne, colto di sorpresa dall'aggressione, era stato sbalzato contro un'auto parcheggiata riportando diverse contusioni. Trasportato in ospedale per gli accertamenti, era stato dimesso con una prognosi di sette giorni, senza conseguenze particolarmente gravi.Le indagini, tuttavia, non sono concluse. Gli inquirenti stanno ora esaminando il comportamento degli altri cinque giovani presenti al momento dei fatti per stabilire se abbiano avuto un ruolo attivo nella vicenda. Sotto la lente degli investigatori c'è soprattutto la posizione del conducente del primo scooter, un ragazzo maggiorenne, nei cui confronti sono in corso ulteriori approfondimenti.Sarà ora la magistratura, sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato, a valutare le singole responsabilità e l'eventuale rilevanza penale delle condotte tenute dagli altri componenti del gruppo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sviluppi investigativi e i primi provvedimenti dell'autorità giudiziaria sia nei confronti del minorenne che si è costituito sia degli altri giovani identificati.