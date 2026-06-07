Chiusi due canili cion oltre 60 animali

Gli operatori avrebbero infatti riscontrato condizioni igienico-sanitarie ritenute inadeguate, oltre a presunte irregolarità sotto il profilo urbanistico

Due strutture adibite alla custodia di cani sono state poste sotto sequestro a Casandrino nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia Locale e dai tecnici dell’Asl, intervenuti dopo alcune segnalazioni relative a possibili maltrattamenti di animali. I controlli sono stati effettuati in via Campo dei Fiori, nella zona periferica del comune, dove gli ispettori hanno verificato la situazione di due canili. In una delle strutture erano ospitati 57 cani e un gatto, mentre nell’altra erano presenti quattro cani.

Durante il sopralluogo sarebbero emerse diverse criticità, in particolare nella struttura con il maggior numero di animali. Gli operatori avrebbero infatti riscontrato condizioni igienico-sanitarie ritenute inadeguate, oltre a presunte irregolarità sotto il profilo urbanistico.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, alcuni box destinati agli animali sarebbero stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni. Contestate inoltre presunte violazioni legate alla gestione dei reflui e al benessere degli animali custoditi.

Al termine delle verifiche, i responsabili delle strutture sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato che comprendono maltrattamento di animali, presunti abusi edilizi e gestione non conforme degli scarichi.

Gli animali non sono stati trasferiti in altre strutture e sono stati sottoposti a sequestro giudiziario con affidamento temporaneo agli stessi gestori, che dovranno continuare ad occuparsene sotto la vigilanza delle autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla magistratura.

L’operazione è stata coordinata dalla Polizia Locale di Casandrino, guidata da Andrea D'Ambrosio, in collaborazione con il servizio veterinario dell’Asl.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela del benessere animale, della salute pubblica e del rispetto delle normative ambientali e urbanistiche sul territorio comunale.