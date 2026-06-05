Chiude la compagna a chiave in casa per 5 giorni

ha riferito ai militari di essere stata anche vittima di violenze e maltrattamenti

Una donna di 34 anni è stata liberata dai carabinieri ad Acerra dopo aver denunciato di essere stata segregata in casa dal compagno per cinque giorni. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle urla provenienti da un'abitazione, dove la donna chiedeva aiuto e implorava di essere liberata. Una volta entrati nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato la 34enne in forte stato di agitazione. La donna ha raccontato che il compagno, suo coetaneo, da giorni usciva di casa chiudendo tutte le porte a chiave e portando con sé il suo telefono cellulare, impedendole qualsiasi contatto con l'esterno e lasciandola completamente isolata.

Dopo essere stata messa in sicurezza, la donnaha riferito ai militari di essere stata anche vittima di violenze e maltrattamenti. Immediatamente sono scattate le ricerche dell'uomo, che è stato rintracciato poco distante dall'abitazione, mescolato tra residenti e curiosi accorsi dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.

Il 34enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali ulteriori episodi di violenza subiti dalla donna.