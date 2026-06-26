Chirurgo di Nocera opera Massimo Boldi agli occhi

In un messaggio condiviso sui propri canali, il medico ha raccontato l’esperienza vissuta in sala

Un intervento oculistico eseguito a Milano ha suscitato attenzione sui social per la presenza del noto attore comico Massimo Boldi, operato agli occhi dal chirurgo Gabriele Petti in una struttura privata del capoluogo lombardo. Secondo quanto riportato, l’operazione si è svolta in una clinica specializzata ed è terminata senza complicazioni. Il paziente avrebbe reagito positivamente all’intervento e le condizioni post-operatorie sarebbero buone.



La vicenda è stata resa pubblica anche attraverso la diffusione di immagini sui social, in cui medico e paziente appaiono al termine della procedura. Gli scatti hanno contribuito a dare ampia visibilità all’episodio, che ha rapidamente circolato online.



Il chirurgo, originario dell’Agro nocerino, è figlio di un oculista e ha sviluppato la propria carriera professionale tra Sud e Nord Italia, operando e collaborando con diverse strutture specialistiche a Milano.



In un messaggio condiviso sui propri canali, il medico ha raccontato l’esperienza vissuta in sala operatoria, sottolineando il carattere personale e umano dell’incontro oltre l’aspetto strettamente clinico.



L’operazione si è conclusa con esito positivo e il recupero del paziente procede regolarmente.