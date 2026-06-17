Chiede giustizia e si incatena sotto al sole davanti al Tribunale

l’uomo avrebbe spiegato ai presenti di voler ottenere attenzione e risposte in merito a una vicenda che lo vedrebbe coinvolto come presunta vittima

Momenti di tensione, questa mattina, all’esterno del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dove un uomo ha inscenato una protesta per richiamare l’attenzione sulla propria vicenda personale, sostenendo di essere vittima di mobbing e chiedendo un intervento della giustizia. Fin dalle prime ore della giornata, il manifestante si è posizionato nei pressi di uno degli accessi al complesso giudiziario, esponendo due cartelloni con messaggi rivolti alle istituzioni. Successivamente ha deciso di compiere un gesto ancora più eclatante, incatenandosi alla sbarra che delimita il varco d’ingresso di piazza Cenni, nel tentativo di rendere maggiormente visibile la sua protesta.



La situazione è stata costantemente monitorata dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto per garantire l’ordine pubblico e verificare le condizioni di salute dell’uomo. A destare particolare preoccupazione sono state le elevate temperature registrate nel corso della giornata e le condizioni fisiche del manifestante, apparso in difficoltà nella deambulazione e costretto a rimanere per diverse ore sotto il sole.



Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe spiegato ai presenti di voler ottenere attenzione e risposte in merito a una vicenda che lo vedrebbe coinvolto come presunta vittima di comportamenti riconducibili al mobbing. Le ragioni della protesta sono state illustrate direttamente dal manifestante a quanti si sono avvicinati per chiedere chiarimenti sul gesto.



Non si tratterebbe, inoltre, di un episodio isolato. Stando alle informazioni raccolte, l’uomo avrebbe già messo in atto in passato iniziative analoghe per denunciare la propria situazione e sollecitare l’intervento delle autorità competenti.



La protesta è proseguita sotto l’osservazione delle forze dell’ordine, che hanno continuato a seguire l’evolversi della situazione con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e alla salute del manifestante.