Casa in fiamme, all'interno la mamma con le due figlie

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura a San Marco di Castellabate, nel comune di Castellabate, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato nel parco Leucosia, in località Pozzillo. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona della cucina, presumibilmente partendo dall’area del frigorifero. All’interno dell’abitazione si trovavano una donna e le sue due figlie, che si sono accorte tempestivamente del rogo e hanno provato, nei primi istanti, a contenerne la propagazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.



Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Vigili del Fuoco di Agropoli e Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, che hanno lavorato per spegnere definitivamente le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incendio.



Una volta domato il rogo, i pompieri hanno provveduto alle operazioni di bonifica e verifica dei locali per escludere ulteriori rischi per la struttura e per gli appartamenti vicini.



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Torchiara, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare con precisione le cause che hanno originato l’incendio.



L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma ha provocato attimi di forte apprensione tra i residenti della zona.