Caporalato, lavoratori stranieri stipati nei furgoni

alcuni conducenti avrebbero effettuato trasporti di connazionali senza le necessarie autorizzazioni

Un’ampia operazione di controllo condotta dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli tra i comuni dell’area flegrea ha portato alla denuncia di otto persone e all’accertamento di numerose violazioni amministrative e al Codice della Strada. Al centro delle verifiche, il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato, al commercio di merce contraffatta e ai servizi di trasporto abusivo utilizzati da lavoratori e venditori ambulanti.L’attività, svolta tra Pozzuoli, Quarto e le altre località dell’area flegrea, è iniziata alle prime ore del mattino, quando centinaia di persone si spostano verso le aree agricole e le località balneari della costa. Il bilancio dei controlli parla di 269 persone identificate, 131 veicoli sottoposti a verifica e 68 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 47mila euro.Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno dei trasporti irregolari utilizzati da lavoratori stranieri e venditori ambulanti diretti verso le spiagge del litorale domizio e flegreo. Le verifiche si sono concentrate soprattutto nella zona di Licola, nei pressi del terminal della Cumana, punto di arrivo e partenza di numerosi lavoratori stagionali.Secondo quanto emerso dai controlli, alcuni conducenti avrebbero effettuato trasporti di connazionali senza le necessarie autorizzazioni, svolgendo di fatto un servizio assimilabile a quello di taxi abusivi. In uno degli episodi più significativi, i militari della stazione di Licola hanno intimato l’alt a un Fiat Doblò con a bordo quattro cittadini stranieri.Il conducente, un uomo di 36 anni, avrebbe ignorato l’ordine di fermarsi, dando origine a un inseguimento lungo le strade della zona. Dopo alcuni minuti, i quattro occupanti hanno abbandonato il veicolo tentando di proseguire la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri.Tutti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, mentre il conducente dovrà rispondere anche dell’accusa di fuga pericolosa. Il veicolo, risultato irregolare, è stato sottoposto a sequestro.Nel corso dell’operazione sono stati complessivamente individuati e denunciati quattro autisti abusivi che trasportavano lavoratori e venditori ambulanti stranieri verso le aree di impiego, alimentando un sistema spesso collegato a fenomeni di sfruttamento lavorativo e commercio irregolare.L’attività si inserisce nel più ampio piano di contrasto al caporalato e al lavoro nero promosso dalle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, garantire la sicurezza stradale e contrastare le forme di illegalità che prosperano soprattutto durante la stagione estiva.