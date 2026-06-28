Cane trainato da scooter sotto al sole, il video indigna il web

L'episodio è stato documentato da alcuni cittadini, che hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni dell'animale

Ha suscitato indignazione un episodio segnalato a Frattamaggiore, dove due persone sono state viste viaggiare in scooter senza casco mentre trainavano un cane lungo la strada, nonostante le elevate temperature della giornata. Secondo la segnalazione, il cane sarebbe stato costretto a correre accanto al mezzo in movimento sotto il sole cocente, in una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa sia per l'animale che per gli altri utenti della strada. La scena avrebbe inoltre provocato rallentamenti alla circolazione, creando disagi al traffico.



L'episodio è stato documentato da alcuni cittadini, che hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni dell'animale e per il comportamento dei due occupanti dello scooter, entrambi privi del casco protettivo.



La vicenda ha riacceso il dibattito sul rispetto delle norme del Codice della strada e sulla tutela del benessere degli animali, con numerosi utenti che hanno chiesto maggiori controlli e interventi per prevenire situazioni analoghe.



Qualora venissero accertate eventuali violazioni, saranno le autorità competenti a valutare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.