Can Yaman a San Valentino Torio

Sarà l’attore turco il protagonista della serata inaugurale della quarta edizione dell’Outdoor Film Festival

Sarà l’attore turco Can Yaman il protagonista della serata inaugurale della quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, in programma dal 2 al 5 luglio nel borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. L’evento, diretto da Giuliano Squitieri, si conferma tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell’estate italiana. Yaman sarà il super ospite della serata di apertura, giovedì 2 luglio: alle 19 sfilerà sul red carpet per incontrare pubblico e fan, mentre alle 21 salirà sul main stage per un panel dedicato e per ricevere il Taurus Award, riconoscimento assegnato al termine di una stagione che lo ha visto tra i protagonisti del successo televisivo di “Sandokan” su Rai 1.

“L’edizione 2026 si preannuncia come la più importante di sempre”, ha dichiarato il direttore artistico Giuliano Squitieri, sottolineando come a crescere non siano soltanto i grandi nomi ospiti del festival, ma soprattutto la partecipazione dei giovani: “Raddoppia il numero dei ragazzi iscritti in giuria e aumenta la partecipazione alle masterclass. Le vere star dell’Outdoor Film Festival sono loro, che ogni anno scelgono di partecipare e che rappresentano il cuore del progetto”.

Sulla stessa linea il commento del sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, che ha definito l’apertura con Can Yaman “un prestigioso inizio per un festival in costante crescita, sempre più punto di riferimento culturale e cinematografico dell’estate”.

Il programma prevede anche numerosi appuntamenti dedicati alla formazione, tra cui una masterclass di doppiaggio condotta da Mirko Cannella. Annunciate inoltre le opere in concorso: per i lungometraggi saranno presentati “Afrodite” di Stefano Lorenzi, “Mille Lune” di Carina Bini, “My Turn” di Ge Zhang e “The Origin of the World” di Rossella Inglese.

Per la sezione cortometraggi gareggeranno invece “Coyotes” di Said Zagha, “Marinella” di Giuseppe Arena, “Final Scene” di Diego Kompel, “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro, “Le faremo sapere” di Beppe Tufarulo e “Camera con Vista” di Mario Porfito.

A valutare le opere saranno due giurie di qualità composte da registi, attori, giornalisti e critici, tra cui Michela Andreozzi, Valentina Ariete, Mariasole Di Maio, Roberta Torre, Mattia Ferrari e Luca Cantore D’Amore.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci, è realizzato con il contributo del Comune di San Valentino Torio, della Fondazione Banco di Napoli e della Film Commission Regione Campania, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.