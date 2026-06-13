Campi Flegrei, si ferma la Metro per l'anidride carbonica nel tunnel

Secondo quanto comunicato da RFI Campania, la sospensione del servizio è necessaria per effettuare controlli approfonditi

Dalle ore 13 di oggi sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli nel tratto compreso tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei. La decisione è stata assunta da RFI d'intesa con la Prefettura di Napoli per consentire verifiche tecniche all'interno della Galleria Flegrea, interessata dal passaggio dei binari ferroviari, dopo il riscontro di concentrazioni significative di anidride carbonica, in particolare nell'area compresa tra le stazioni di Bagnoli-Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara.

L'intervento si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio legate al fenomeno del bradisismo che da tempo interessa l'area dei Campi Flegrei. Le emissioni di anidride carbonica rappresentano infatti una delle manifestazioni associate all'attività vulcanica e sono costantemente osservate dagli enti preposti alla sicurezza del territorio.

Secondo quanto comunicato da RFI Campania, la sospensione del servizio è necessaria per effettuare controlli approfonditi e predisporre eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire la piena sicurezza dell'infrastruttura e la regolarità della circolazione ferroviaria.

Negli ultimi mesi il tema delle emissioni di CO₂ nell'area flegrea è stato al centro dell'attenzione delle autorità. Proprio per monitorare il fenomeno sono stati intensificati i controlli negli edifici pubblici e nelle infrastrutture sotterranee. In precedenza, elevate concentrazioni di anidride carbonica avevano già portato alla chiusura temporanea dell'istituto superiore Virgilio di Pozzuoli per consentire verifiche e accertamenti.

Ulteriori aggiornamenti sui tempi di ripristino del servizio saranno comunicati al termine delle verifiche tecniche in corso.