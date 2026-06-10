Camion prende fuoco all'uscita dell'A30

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio

Momenti di grande apprensione questa mattina lungo l’autostrada A30, nei pressi del casello di Maddaloni, dove un autocarro è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in uscita dalla barriera autostradale. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato nel vano motore del mezzo per poi propagarsi in pochi minuti al resto della struttura. Le fiamme, alimentate dal materiale presente sul veicolo, hanno rapidamente raggiunto il cassone posteriore e la copertura telonata, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Determinante la prontezza del conducente che, accortosi dell’incendio, è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e a spostarlo lontano dagli impianti del casello. L’autista ha infatti condotto l’autocarro in un’area ritenuta sicura, evitando che il fuoco potesse coinvolgere le strutture della barriera autostradale o altri veicoli in transito.

La manovra ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi sia per la circolazione sia per la sicurezza degli automobilisti presenti in quel momento nella zona. Il conducente è uscito illeso dall’abitacolo e non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Le operazioni di spegnimento e i controlli successivi hanno reso necessaria una parziale chiusura della carreggiata, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Restano al momento da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Gli accertamenti tecnici serviranno a stabilire se all’origine dell’incendio vi sia stato un guasto meccanico, un problema elettrico o altre anomalie del mezzo pesante. Nel frattempo, la situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo la rimozione del veicolo danneggiato e il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla tratta autostradale.