Camion frigo ribaltato, la vittima è un 30enne di Casalnuovo

le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi

Tragedia sulla Strada Provinciale Aversana, nel territorio di Battipaglia, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 30 anni originario di Casalnuovo. Un secondo occupante del mezzo è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle ore 12, lungo via Spineta. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion frigorifero che viaggiava senza carico si è improvvisamente ribaltato su un fianco mentre percorreva l'arteria provinciale.

I due occupanti incastrati nell'abitacolo

A seguito del violento impatto, i due uomini che si trovavano a bordo del mezzo pesante sono rimasti intrappolati tra le lamiere della cabina di guida. Immediato l'allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Salerno e dal distaccamento di Eboli, che hanno lavorato a lungo per liberare i due occupanti dall'abitacolo deformato dall'incidente.

Una volta estratti, i feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasferirli d'urgenza in ospedale.

Il decesso in ospedale

Per il 30enne di Casalnuovo, purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

L'altro occupante del camion è stato invece ricoverato in condizioni giudicate gravi. I sanitari continuano a monitorarne il quadro clinico.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo.

Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, comprese eventuali problematiche tecniche del veicolo, un possibile malore del conducente o condizioni della carreggiata che possano aver contribuito all'incidente.

Disagi alla circolazione

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità della Provinciale Aversana. Durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione del camion ribaltato, il traffico ha subito rallentamenti e disagi per diverse ore.