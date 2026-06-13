Cadono calcinacci tra la gente che passeggia

sul marciapiede sono ancora visibili frammenti di intonaco bianco sbriciolato

Una porzione del marciapiede di via dell’Epomeo, nel quartiere Soccavo a Napoli, resta ancora transennata e interdetta al passaggio a seguito del distacco di intonaco e calcinacci dalla facciata di un edificio. Il cedimento, avvenuto nei giorni scorsi, ha interessato la parte esterna dell’immobile e ha provocato la caduta di detriti sul selciato sottostante, proprio in prossimità delle vetrine dell’atelier di moda “Berenice”, situato all’incrocio di una delle arterie commerciali più frequentate della zona occidentale della città.

Come mostrano le immagini della zona, sul marciapiede sono ancora visibili frammenti di intonaco bianco sbriciolato, rimasti a terra a ridosso dell’area transennata. La situazione continua a generare disagi per i pedoni, in una strada normalmente caratterizzata da un intenso flusso di passanti e clienti diretti verso le attività commerciali.

Per motivi di sicurezza e per evitare il transito sotto il punto del distacco, l’area è stata delimitata con una rete da cantiere arancione in plastica, che impedisce il passaggio lungo quel tratto di marciapiede. La presenza prolungata della barriera costringe così i cittadini a deviare il proprio percorso, creando inevitabili rallentamenti in una delle principali vie commerciali del quartiere.