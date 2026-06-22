Cade nel vuoto, muore operaio

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi presenti nel cantiere

Tragedia sul lavoro questa mattina a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un operaio di 62 anni ha perso la vita all’interno di un cantiere edile allestito per la demolizione di un edificio. L’uomo è deceduto poco dopo le 7, durante le attività lavorative, in circostanze che sono ora al centro degli accertamenti delle autorità competenti. L’incidente è avvenuto in via Cesare Battisti, dove erano in corso lavori di abbattimento di una struttura. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto, il 62enne sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all’interno dell’area di cantiere.



L’operaio avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Tuttavia, dai primi riscontri investigativi emerge che la causa del decesso potrebbe essere riconducibile a un infarto fulminante che lo avrebbe colpito pochi istanti prima della caduta. Gli accertamenti preliminari indicano infatti che il malore sarebbe stato fatale e che l’uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.



Immediato l’allarme lanciato dai colleghi presenti nel cantiere. Sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorritori, ma ogni tentativo di prestare assistenza si è rivelato inutile. Per il lavoratore non c’era ormai più nulla da fare.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, incaricati di ricostruire con precisione quanto accaduto, insieme al personale dell’Asl competente per territorio, che dovrà verificare il rispetto delle norme di sicurezza e raccogliere tutti gli elementi utili all’indagine.



Gli investigatori stanno esaminando ogni aspetto della vicenda per accertare l’esatta dinamica dei fatti e stabilire se vi siano eventuali responsabilità. Saranno gli ulteriori accertamenti medico-legali a chiarire definitivamente le cause della morte e il rapporto tra il malore improvviso e la successiva caduta.



La notizia della scomparsa del 62enne ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi e residenti della zona. L’ennesima tragedia avvenuta in un luogo di lavoro riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori, soprattutto nei cantieri edili, dove ogni emergenza può trasformarsi in pochi istanti in un dramma irreparabile.