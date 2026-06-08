Cade nel vuoto da Monte Echia per scattare una foto

il giovane si trovava in città insieme alla famiglia quando avrebbe deciso di avvicinarsi al parapetto del belvedere per immortalare il panorama

Grave incidente nella serata di ieri a Napoli, dove un giovane turista di 20 anni, originario di Palermo, è precipitato dal belvedere di Monte Echia mentre stava cercando di scattare una fotografia panoramica del golfo al tramonto. Il ragazzo è ora ricoverato in condizioni critiche e in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 20 in via Egiziaca a Pizzofalcone, nei pressi del noto punto panoramico di Monte Echia, una delle aree più frequentate dai turisti per la vista sul centro storico e sul lungomare cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava in città insieme alla famiglia quando avrebbe deciso di avvicinarsi al parapetto del belvedere per immortalare il panorama. Per cause ancora da accertare, si sarebbe sporto e avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per diversi metri.

L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando, insieme ai sanitari del 118, che hanno raggiunto rapidamente l’area impervia e prestato le prime cure al ragazzo.

Il giovane è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale Ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate molto gravi.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della conformazione del luogo, che ha richiesto un intervento coordinato delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Gli agenti del Commissariato Commissariato San Ferdinando hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla presenza di aree panoramiche molto frequentate ma non sempre adeguatamente protette, soprattutto in condizioni di scarsa luce o in momenti di particolare affollamento turistico.