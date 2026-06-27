Cade container al Porto, camionista gravissimo

Al momento dell'impatto il conducente si trovava ancora all'interno della cabina di guida

È ricoverato in gravi condizioni un camionista rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del porto di Napoli durante le operazioni di movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso immediatamente dai presenti e affidato al personale del 118, che lo ha trasferito in codice rosso all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'incidente si è verificato mentre erano in corso le operazioni di sollevamento di un container. Secondo una prima ricostruzione, il carico non sarebbe stato sganciato correttamente dal semirimorchio sul quale era posizionato. Nel momento in cui la gru ha iniziato a sollevarlo, il container avrebbe trascinato con sé anche il camion, sollevandolo da terra per circa un metro e mezzo.



Pochi istanti dopo, a causa del peso complessivo, il container si sarebbe staccato dal mezzo, facendo ricadere violentemente il camion sull'asfalto. Al momento dell'impatto il conducente si trovava ancora all'interno della cabina di guida ed è rimasto gravemente ferito.



La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti.



Gli investigatori hanno già raccolto le testimonianze di alcuni lavoratori presenti durante le operazioni di movimentazione dei container. Parallelamente, l'Ispettorato del Lavoro sta verificando la posizione lavorativa del camionista e il rispetto delle norme di sicurezza previste durante le attività portuali, sia per quanto riguarda le procedure operative sia per l'utilizzo delle attrezzature impiegate.