Caccia al turista sulla stazione della Circumvesuviana, rubato portafogli

La guardia giurata sarebbe riuscita a individuare e bloccare il sospettato, ma durante il tentativo di trattenerlo avrebbe subito un’aggressione

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo un furto avvenuto presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata. L’intervento è scattato nella mattinata di ieri in seguito alla segnalazione di un furto consumato a bordo di un convoglio ferroviario. Gli agenti del locale Commissariato sono arrivati rapidamente sul posto, dove sono stati avvicinati da una guardia giurata che aveva già fermato il presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottratto un portafoglio contenente denaro a una coppia di turisti mentre si trovava sul treno. Le vittime si sarebbero accorte dell’accaduto poco dopo, chiedendo immediatamente aiuto al personale di vigilanza presente nell’area.

La guardia giurata sarebbe riuscita a individuare e bloccare il sospettato, ma durante il tentativo di trattenerlo avrebbe subito un’aggressione da parte dell’uomo, che avrebbe cercato di guadagnarsi la fuga.

L’arrivo degli agenti ha però consentito di fermare definitivamente il 30enne e di recuperare la refurtiva, successivamente restituita ai legittimi proprietari.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità o episodi analoghi riconducibili al medesimo soggetto.