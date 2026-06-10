Bus frena, passaggera si ferisce contro un vetro

L’impatto è stato tale da provocare la rottura del cristallo, che si è frantumato

Attimi di forte tensione questa mattina a bordo del C21, la linea dell’ANM Napoli che collega Mergellina con via Petrarca, quando una brusca frenata ha provocato un incidente interno al mezzo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti, il bus si sarebbe arrestato in modo improvviso in prossimità del semaforo di piazza Sannazaro. La manovra repentina, probabilmente resa necessaria dalle condizioni del traffico cittadino, ha però colto di sorpresa chi si trovava a bordo.

In particolare, una passeggera che era in piedi o non perfettamente stabilizzata al momento della frenata avrebbe perso l’equilibrio, andando a sbattere con violenza contro uno dei vetri divisori interni del mezzo. L’impatto è stato tale da provocare la rottura del cristallo, che si è frantumato creando momenti di paura tra i presenti.

A bordo si sono vissuti attimi di panico e confusione, con diversi viaggiatori che si sono subito allontanati dalla zona interessata per timore di ulteriori conseguenze. L’autista, dopo essersi accorto dell’accaduto, avrebbe immediatamente fermato il bus in sicurezza e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Per precauzione, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal mezzo e il servizio sulla tratta ha subito rallentamenti. La donna coinvolta nell’impatto è stata assistita sul posto e successivamente affidata alle cure del personale sanitario giunto per i controlli del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza a bordo del trasporto pubblico urbano, soprattutto nelle situazioni di forte traffico in cui frenate improvvise possono diventare difficilmente prevedibili per chi viaggia in piedi.