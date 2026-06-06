Brucia materiale plastico, enorme nube nera nel Napoletano

L’episodio ha provocato disagi significativi nella zona, con molti cittadini costretti a rimanere all’interno delle proprie abitazioni

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi lungo la circumvallazione esterna di Napoli, nel tratto che attraversa l’area periferica di Giugliano in Campania, in direzione Lago Patria, generando momenti di forte preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito. Le fiamme si sarebbero sviluppate da una zona in cui, secondo le prime informazioni, sarebbe presente materiale plastico e di scarto. La combustione ha rapidamente prodotto una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza e sospinta dal vento verso le abitazioni circostanti.

L’episodio ha provocato disagi significativi nella zona, con molti cittadini costretti a rimanere all’interno delle proprie abitazioni per evitare di respirare l’aria resa irrespirabile dai fumi sprigionati dal rogo. Numerose le segnalazioni giunte ai numeri di emergenza da parte di residenti allarmati per l’intensità dell’incendio.

Sul posto sono attesi o già impegnati i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, cercando di circoscrivere il fronte del fuoco ed evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente.

Le cause del rogo restano al momento in fase di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile innesco accidentale o doloso, ma saranno gli approfondimenti delle autorità competenti a chiarire l’origine dell’incendio.

La situazione ha destato forte allarme tra la popolazione locale, che ha segnalato anche un odore acre e persistente nell’aria, con effetti percepibili su un’ampia area della periferia nord di Napoli. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per valutare eventuali danni ambientali e sanitari legati all’evento.