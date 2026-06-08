Bloccato con un chilo di cocaina in auto

La droga è stata immediatamente sequestrata

Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, le Guardia di Finanza del Comando provinciale di Avellino hanno arrestato un uomo e sequestrato circa un chilogrammo di cocaina. L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Ariano Irpino, impegnati in attività di vigilanza lungo una delle principali arterie stradali della provincia. L’auto su cui viaggiava il sospettato è stata fermata per un controllo di routine, nel corso del quale il conducente avrebbe tentato alcune manovre per sottrarsi all’ispezione.

Il comportamento dell’uomo, apparso fin da subito in evidente stato di agitazione, ha insospettito i finanzieri, che hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi sul veicolo.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto un involucro contenente circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, successivamente identificata come cocaina. La droga è stata immediatamente sequestrata.

Al termine delle operazioni, il responsabile è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito presso il carcere di Ariano Irpino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo e contrasto al traffico di droga predisposto dalle forze dell’ordine sul territorio provinciale.