Blitz alla Mostra, vietato lo show dei Monster Truck

Il sopralluogo è scattato nel corso delle attività dell’evento fieristico, durante il quale gli agenti hanno verificato anche la documentazione tecnica

Blitz della Polizia locale di Napoli alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, dove è in corso l’Auto Moto Expo Napoli 2026. L’intervento degli agenti ha portato allo stop delle esibizioni dinamiche dei monster truck, le imponenti auto americane con ruote oversize molto seguite anche sui social e tra il pubblico più giovane. Secondo quanto emerso dai controlli effettuati dall’Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia Municipale, guidata dal comandante Alfredo Maraffino e dalla vicecomandante Anna Vitale, le autorizzazioni rilasciate per la manifestazione riguarderebbero esclusivamente l’esposizione dei veicoli e lo svolgimento della fiera, ma non lo svolgimento di spettacoli con circolazione dei mezzi all’interno di una pista appositamente allestita.

Il sopralluogo è scattato nel corso delle attività dell’evento fieristico, durante il quale gli agenti hanno verificato anche la documentazione tecnica, inclusa la relazione sull’impatto acustico. Proprio in questa fase sarebbe stata disposta l’interruzione della musica e delle attività di intrattenimento, in attesa di ulteriori accertamenti sulle autorizzazioni effettivamente concesse per l’area spettacoli.

In particolare, la Polizia locale ha rilevato che la pista realizzata per le esibizioni dei monster truck non sarebbe stata coperta da specifica autorizzazione per spettacoli dinamici, circostanza che ha reso necessario bloccare la circolazione dei mezzi pesanti all’interno del circuito.

Gli organizzatori della manifestazione, tuttavia, hanno contestato alcune delle ricostruzioni, precisando che l’evento resta regolarmente aperto e operativo. In una nota ufficiale hanno infatti ribadito che tutte le attività proseguono secondo il programma previsto, includendo esposizioni di supercar, oltre mille veicoli in mostra, aree food selezionate, workshop e incontri con le forze dell’ordine presenti all’interno della fiera.

Secondo gli organizzatori, l’Arena Show sarebbe stata destinata all’esposizione di auto rare ed esclusive, con in programma anche una premiazione delle supercar e delle vetture d’epoca più apprezzate dell’evento. Contestano inoltre le verifiche relative all’impatto acustico, sostenendo che non sarebbe stata effettuata alcuna misurazione dei decibel tale da giustificare lo stop della musica.

La vicenda resta ora al centro dell’attenzione mentre proseguono gli accertamenti della Polizia locale per chiarire nel dettaglio la portata delle autorizzazioni rilasciate e la regolarità delle attività svolte all’interno della manifestazione.