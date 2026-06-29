Bimbo investito e in fin di vita nell'area Sarnese: il "pirata" è un 32enne di Angri

Gli accertamenti hanno permesso di individuare il veicolo coinvolto: una Volkswagen Golf di colore grigio

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono riusciti a risalire all’identità del presunto “pirata della strada” che sabato sera, a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ha investito un bambino di 11 anni per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si tratterebbe di un uomo di 32 anni residente ad Angri. Le indagini, condotte sotto il coordinamento del comandante Gianfranco Albanese, sono partite immediatamente dopo l’incidente e si sono concentrate sull’analisi delle testimonianze e delle immagini eventualmente disponibili nella zona.



Gli accertamenti hanno permesso di individuare il veicolo coinvolto: una Volkswagen Golf di colore grigio. L’auto è stata rintracciata parcheggiata nei pressi dell’abitazione del giovane sospettato. Una volta raggiunto dai militari, l’uomo avrebbe successivamente ammesso le proprie responsabilità, secondo quanto trapelato dagli ambienti investigativi.



La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore, che dovrà valutare le eventuali ipotesi di reato e i provvedimenti da adottare.



Nel frattempo restano gravi le condizioni del bambino investito. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli, dove i medici mantengono la prognosi riservata. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione, mentre proseguono gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’accaduto.