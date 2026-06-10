Bimbo di due anni si chiude in auto: vetro sfondato per salvarlo

il piccolo avrebbe iniziato a giocare con i comandi del veicolo, attivando involontariamente la chiusura centralizzata

Momenti di grande apprensione a Battipaglia, dove un bambino di appena 20 mesi è rimasto accidentalmente bloccato all’interno di un’automobile parcheggiata davanti a una filiale bancaria di via Adige. Il piccolo è stato tratto in salvo grazie all’intervento della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, la madre si era allontanata per pochi minuti per recarsi a un bancomat nelle vicinanze, lasciando il bambino nell’abitacolo. Durante l’attesa, il piccolo avrebbe iniziato a giocare con i comandi del veicolo, attivando involontariamente la chiusura centralizzata. Le chiavi erano rimaste all’interno dell’auto e, al ritorno della donna, tutte le portiere risultavano bloccate.

Dopo vari tentativi inutili di aprire il veicolo, la madre ha chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale. Anche per i poliziotti la situazione si è presentata complessa: con le chiavi chiuse nell’abitacolo non era possibile sbloccare le serrature dall’esterno e il bambino era troppo piccolo per riuscire a seguire indicazioni utili a riaprire l’auto.

A quel punto gli agenti hanno deciso di rompere uno dei finestrini per raggiungere la maniglia interna e liberare il bambino. L’operazione è stata eseguita con particolare attenzione per evitare che il piccolo potesse essere colpito dai frammenti di vetro.

Durante il soccorso uno dei poliziotti ha riportato lievi ferite a una mano e all’avambraccio a causa di alcune schegge. È stato accompagnato all’ospedale di Battipaglia per le medicazioni del caso e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il bambino, spaventato dall’accaduto ma fortunatamente illeso, è stato riconsegnato alla madre al termine dell’intervento.