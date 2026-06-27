Bimbo di 6 anni colpito al volto da ragazzi più grandi al parco

L'amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere che le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza presente nel parco sono state immediatamente custodite

Un episodio che ha suscitato forte indignazione a Sant'Antonio Abate, dove un bambino di appena sei anni sarebbe stato aggredito mentre si trovava al Parco della Gentilezza. La vicenda, emersa nelle ultime ore attraverso il racconto della madre del piccolo, ha scosso la comunità e spinto il sindaco Ilaria Abagnale a intervenire pubblicamente. Secondo quanto riferito dalla donna, il bambino sarebbe stato colpito più volte al volto da alcuni ragazzini più grandi mentre stava giocando all'interno dell'area verde. Una ricostruzione che, se confermata, descrive un episodio particolarmente grave, avvenuto in uno spazio pubblico nato proprio per promuovere valori di inclusione, rispetto e convivenza.Il primo cittadino ha definito quanto accaduto «assolutamente inaccettabile e vergognoso», sottolineando come comportamenti di questo tipo rappresentino un fallimento educativo e umano che la comunità non intende tollerare.L'amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere che le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza presente nel parco sono state immediatamente custodite e saranno messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria qualora si rendesse necessario, per consentire tutti gli accertamenti del caso e ricostruire con precisione l'accaduto.L'obiettivo è chiarire eventuali responsabilità e verificare ogni aspetto della vicenda, affinché vengano adottati i provvedimenti previsti dalla legge.Nel suo messaggio il sindaco ha infine rivolto un pensiero al piccolo Pietro e alla sua famiglia, esprimendo vicinanza e solidarietà. L'auspicio è che il bambino possa superare al più presto quanto vissuto e tornare a frequentare il parco con la serenità e la spensieratezza che ogni bambino dovrebbe poter vivere, in un luogo pensato per essere simbolo di gentilezza, sicurezza e condivisione.