Bimbo calpesta grosso chiodo in spiaggia a Vietri: operato d'urgenza

Una volta giunto al pronto soccorso, è stato sottoposto alle cure necessarie, compresa la profilassi per prevenire eventuali infezioni

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri sul litorale di Vietri sul Mare, dove un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito a un piede dopo aver accidentalmente calpestato un grosso chiodo metallico mentre si trovava in spiaggia con i genitori. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava trascorrendo alcune ore al mare quando, salendo su uno scoglio vicino alla battigia, avrebbe poggiato il piede su un ferro sporgente. L’oggetto metallico, lungo circa 30 centimetri, gli ha perforato il piede sotto il pollice, lasciandolo incastrato e provocandogli forti dolori.

Immediato l’allarme lanciato dai familiari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Salerno che, vista la particolare situazione, hanno dovuto tagliare il ferro per ridurne le dimensioni e consentire il trasporto del bambino in sicurezza.

Il piccolo è stato quindi affidato ai sanitari di un’ambulanza della Croce Azzurra di Cava de’ Tirreni e trasferito d’urgenza presso l’ospedale Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Una volta giunto al pronto soccorso, è stato sottoposto alle cure necessarie, compresa la profilassi per prevenire eventuali infezioni, prima di essere accompagnato in sala operatoria per l’estrazione definitiva della porzione di metallo rimasta nel piede.

L’intervento è riuscito e il bambino è stato assistito dal personale sanitario per le successive cure post-operatorie.

Nel frattempo sono stati avviati accertamenti per chiarire come il ferro fosse presente nell’area frequentata dai bagnanti. La Polizia Locale di Vietri sul Mare ha provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dall’incidente per evitare ulteriori rischi ai frequentatori della spiaggia.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di monitorare e bonificare costantemente le aree costiere e gli accessi al mare, soprattutto durante la stagione estiva, quando le spiagge sono particolarmente frequentate da famiglie e bambini.