Bimba di due anni resta chiusa in auto al sole: salvata dai vigili

Per raggiungere la bambina hanno infranto il vetro dell'auto

Attimi di paura nella mattinata a Nocera Inferiore, dove una bambina è rimasta accidentalmente chiusa all'interno di un'autovettura sotto il sole. Decisivo l'intervento della Polizia Locale, che ha evitato conseguenze più gravi sfondando il finestrino del veicolo e mettendo in salvo la piccola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina sarebbe rimasta intrappolata nell'auto per un errore accidentale. I genitori, resisi immediatamente conto della situazione, hanno tentato invano di aprire il veicolo e liberarla. Le loro richieste di aiuto hanno attirato l'attenzione degli agenti della Polizia Municipale che si trovavano nelle vicinanze.

Valutata la gravità della situazione e il rischio legato alle elevate temperature, i due operatori sono intervenuti senza perdere tempo. Per raggiungere la bambina hanno infranto il vetro dell'auto, riuscendo a estrarla rapidamente e a riaffidarla ai genitori. Durante l'operazione, gli agenti hanno riportato alcune lievi lesioni.

L'episodio si è concluso senza conseguenze per la piccola, ma ha suscitato forte emozione tra i presenti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Il plauso del sindaco

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha espresso il ringraziamento dell'amministrazione comunale agli agenti coinvolti nell'intervento.

«Gli operatori sono intervenuti con grande tempestività per soccorrere una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione. Rompendo il vetro del veicolo hanno messo in salvo la bambina, riportando anche alcune lesioni. Hanno dimostrato ancora una volta spirito di servizio, coraggio e senso del dovere», ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento agli uomini della Polizia Municipale guidata dal comandante Andrea D'Elia, sottolineando il loro impegno quotidiano al servizio della comunità.

L'episodio rappresenta un importante richiamo alla prudenza, soprattutto nei mesi più caldi, quando le temperature all'interno di un veicolo possono aumentare rapidamente e diventare estremamente pericolose per bambini e persone fragili.