Bimba di due anni muore in ospedale

il quadro clinico della piccola sarebbe peggiorato in maniera improvvisa e repentina

Una bambina di due anni è deceduta oggi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove era ricoverata da alcuni giorni per una serie di accertamenti clinici sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto ricostruito, il quadro clinico della piccola sarebbe peggiorato in maniera improvvisa e repentina nella giornata odierna, rendendo necessario il trasferimento immediato in rianimazione. Nonostante i tentativi messi in atto dall’équipe medica per stabilizzarla e contrastare il peggioramento, la situazione è precipitata fino al decesso.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di origine della famiglia, un centro della provincia cosentina, dove la bambina viveva con i genitori. Proprio i familiari, dopo il lutto, hanno deciso di presentare denuncia per fare piena luce su quanto accaduto e sulle eventuali fasi critiche della gestione clinica.

La Procura di Cosenza ha quindi aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, con l’obiettivo di ricostruire l’intero percorso sanitario della piccola e verificare se vi siano state eventuali responsabilità. È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo della bambina, che sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e fornire risposte più precise sulla rapida evoluzione del quadro clinico.