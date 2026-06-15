Drammatico incidente sull'A1 verso Napoli: 4 persone con un bimbo tra le lamiere

L’urto, estremamente violento, ha reso indispensabile l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei sanitari

Un violento sinistro stradale si è verificato nella tarda mattinata lungo la A1 Milano–Napoli, nel segmento compreso tra Caianello e Capua in direzione del capoluogo campano, dove un tamponamento particolarmente energico tra un mezzo pesante e un’autovettura ha determinato la chiusura temporanea del tratto in corrispondenza del km 702,5. Stando alle prime informazioni disponibili, all’interno della vettura sarebbero rimaste intrappolate quattro persone, tra le quali un bambino di quattro anni. L’urto, estremamente violento, ha reso indispensabile l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei sanitari per estrarre gli occupanti dall’abitacolo deformato.Sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, il personale sanitario del 118, un’automedica con équipe rianimativa proveniente dall’area di Caianello e l’elisoccorso, atterrato in prossimità del luogo dell’impatto per accelerare il trasferimento dei feriti più gravi verso gli ospedali di riferimento.In conseguenza dell’incidente, l’intero tratto autostradale tra Caianello e Capua è stato interdetto alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata. Si registrano code e traffico completamente paralizzato per circa un chilometro.Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti diretti verso Napoli di uscire a Caianello, dove si segnalano ulteriori rallentamenti, oppure di anticipare l’uscita a Cassino, proseguendo lungo la SS6 Casilina e rientrando poi in autostrada a Capua.Sul posto operano il personale della società autostradale, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.Restano in corso gli accertamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle cause che hanno portato al tamponamento.