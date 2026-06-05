"Bentornati al Sud", Siani e Bisio di nuovo insieme per il sequel

Sarà girato per circa sette settimane tra Castellabate location simbolo del primo capitolo

A sedici anni dal successo al botteghino di Benvenuti al Sud e del successivo Benvenuti al Nord, la coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani torna a lavorare insieme in un nuovo film che prosegue idealmente la saga. Il progetto segna il ritorno della collaborazione con il regista Luca Miniero, già dietro la macchina da presa dei primi due capitoli. Il soggetto è firmato da Alessandro Siani, che partecipa anche alla sceneggiatura insieme a Bisio e allo stesso Miniero. La produzione è affidata a Bartleby Film, Italian International Film (gruppo Lucisano Media Group) e Medusa Film, con la collaborazione dei produttori Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone, Fulvio Lucisano e Federica Lucisano.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, ritornano anche diversi volti storici dei precedenti film, tra cui Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo e la partecipazione di Valentina Lodovini, elemento che rafforza il legame con l’universo narrativo originale.

Il film, dal titolo Bentornati al Sud, sarà girato per circa sette settimane tra Castellabate — location simbolo del primo capitolo — oltre a Roma e Milano. La fotografia è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi a Eleonora Rella e il montaggio a Ian Degrassi.

Il progetto punta a riportare sul grande schermo la formula che ha reso celebre la saga: lo scontro tra culture, stereotipi e differenze territoriali raccontati con tono comico e popolare, capace di attirare un vasto pubblico.