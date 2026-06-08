Barca esplode a Torre: un ferito al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli

Sulla vicenda stanno indagando i militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia

Un grave incidente si è verificato nel porto di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un’imbarcazione è improvvisamente esplosa durante le operazioni di rifornimento di carburante. L’episodio ha provocato momenti di forte panico nell’area portuale e ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi. A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre persone. Due di queste hanno riportato ferite, mentre per una terza, un uomo, le condizioni sono apparse da subito particolarmente critiche: investito dalle fiamme scaturite dall’esplosione, è stato soccorso e trasferito d’urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni gravi e sotto stretta osservazione medica.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, lo scoppio sarebbe avvenuto mentre era in corso il rifornimento del natante. Tra le ipotesi al momento considerate più probabili vi sono un possibile guasto tecnico agli impianti oppure un errore umano durante le operazioni di rifornimento, anche se nessuna pista viene esclusa e gli accertamenti sono ancora in pieno svolgimento.

Sulla vicenda stanno indagando i militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, intervenuti subito dopo l’accaduto insieme alle altre forze presenti sul posto. Gli inquirenti hanno già ascoltato le testimonianze delle persone presenti a bordo al momento dell’esplosione e, non appena le condizioni di salute lo consentiranno, verrà sentito anche l’uomo rimasto gravemente ferito.

La deflagrazione e il successivo incendio hanno attirato l’attenzione anche delle pattuglie della Capitaneria di Porto, che sono state tra le prime a intervenire riuscendo a raggiungere l’imbarcazione e a mettere in salvo i presenti. I militari hanno infatti evacuato i tre occupanti, affidandoli poi alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Data la gravità delle ustioni riportate dal ferito più grave, è stato disposto il trasferimento immediato al reparto specializzato del Cardarelli, struttura di riferimento per i grandi ustionati. Le sue condizioni restano critiche e costantemente monitorate.

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.