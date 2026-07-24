Ladri in casa con la nuova strategia del foglietto attaccato alla porta

Durante il controllo, gli agenti hanno recuperato la refurtiva e sequestrato anche alcuni strumenti da scasso

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle partenze per le vacanze, tornano a crescere anche i furti in abitazione. Oltre ai tradizionali colpi messi a segno nelle case lasciate incustodite, le forze dell'ordine segnalano un nuovo stratagemma utilizzato dai ladri per facilitare le intrusioni, soprattutto negli appartamenti destinati agli affitti turistici.Il foglio lasciato sulla portaIl metodo è tanto semplice quanto insidioso. I malviventi applicano sulla porta d'ingresso un foglio, spesso scritto in inglese, con un messaggio che invita gli ospiti a non chiudere la porta a chiave quando escono.L'avviso viene presentato come una comunicazione del proprietario dell'alloggio o della struttura ricettiva, inducendo i turisti, soprattutto quelli stranieri, a seguire l'indicazione senza sospettare che possa trattarsi di una truffa.Perché i ladri vogliono la porta non chiusa a chiaveL'obiettivo è rendere l'effrazione molto più semplice. Una porta semplicemente accostata può infatti essere aperta in pochi secondi utilizzando specifici strumenti da scasso, come una sottile lastra di plastica, senza provocare particolari danni e con un rischio minore di attirare l'attenzione.Se invece la serratura viene chiusa con tutte le mandate disponibili, l'apertura diventa decisamente più difficile, richiede più tempo e aumenta le probabilità che i ladri vengano scoperti o desistano dal tentativo.Il caso scoperto a FirenzeL'allarme è scattato dopo un episodio avvenuto a Firenze, dove la Polizia di Stato ha fermato due giovani sospettati di aver messo a segno un furto in un appartamento affittato a turisti stranieri.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime avevano trovato sulla porta uno di questi cartelli e, convinte che provenisse dal gestore dell'alloggio, avevano lasciato l'abitazione senza chiudere la serratura.Durante il controllo, gli agenti hanno recuperato la refurtiva e sequestrato anche alcuni strumenti da scasso, tra cui una sottile lastra in plastica ritenuta compatibile con il metodo utilizzato per aprire le porte lasciate prive di mandate.Le raccomandazioni della PoliziaDopo l'accaduto, la Polizia di Stato invita cittadini e turisti a non fidarsi di comunicazioni anonime lasciate sulla porta di casa o dell'alloggio.La regola fondamentale resta quella di chiudere sempre la porta a chiave, utilizzando tutte le mandate della serratura ogni volta che si esce, anche per pochi minuti.Nel capoluogo toscano sono stati inoltre intensificati i controlli nell'ambito dell'operazione "Estate Sicura", finalizzata a prevenire i furti in abitazione durante il periodo estivo.Come proteggersi dai furtiPer ridurre il rischio di intrusioni, le forze dell'ordine consigliano alcune semplici precauzioni:verificare sempre eventuali comunicazioni contattando direttamente il proprietario dell'immobile o la struttura ricettiva; ignorare fogli o avvisi anonimi lasciati sulla porta; chiudere sempre porte e finestre, anche in caso di assenze brevi; attivare, se presenti, sistemi di allarme o videosorveglianza; custodire denaro e oggetti di valore in una cassaforte; evitare di pubblicare sui social foto o messaggi che rendano evidente l'assenza da casa; segnalare immediatamente alle forze dell'ordine eventuali cartelli sospetti o movimenti insoliti nei pressi dell'abitazione.Prestare attenzione a piccoli dettagli e adottare semplici misure di sicurezza può fare la differenza e rendere molto più difficile il lavoro dei malintenzionati durante il periodo delle vacanze.