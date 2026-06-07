Barca a picco, salvata famiglia con tre bambini

con l’arrivo della motovedetta, sono state avviate le operazioni per evitare l’affondamento del natante

Paura nel tratto di mare antistante Baia della Chiaia, dove una famiglia composta da due adulti e tre bambini è stata tratta in salvo dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovava ha iniziato a riempirsi d’acqua, rischiando di colare a picco. L’emergenza è scattata quando dalla barca è partita una richiesta di aiuto alla sala operativa della Guardia Costiera. Il natante, impegnato nella navigazione nelle acque di Procida, stava infatti imbarcando acqua a causa di una falla comparsa nello scafo, situazione che ha fatto temere il peggio per le persone a bordo.

Ricevuta la segnalazione, la Direzione Marittima di Napoli ha attivato immediatamente il dispositivo di ricerca e soccorso in mare, coordinando l’intervento dei mezzi navali più vicini all’area interessata. Sul posto sono stati inviati sia una motovedetta specializzata nelle operazioni di soccorso proveniente da Ischia sia un battello veloce in servizio nelle acque procidane.

Quest’ultimo è stato il primo a raggiungere l’imbarcazione in difficoltà. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza i cinque occupanti, trasferendoli a bordo dell’unità di soccorso e accertandosi in particolare delle condizioni dei tre minori, fortemente spaventati dall’accaduto ma fortunatamente in buono stato di salute.

Successivamente, con l’arrivo della motovedetta, sono state avviate le operazioni per evitare l’affondamento del natante. Attraverso l’utilizzo di una motopompa, i soccorritori hanno svuotato lo scafo dall’acqua accumulata e individuato il punto da cui proveniva l’infiltrazione, riuscendo a effettuare una riparazione provvisoria che ha consentito di stabilizzare l’imbarcazione.

Considerate le condizioni meteomarine non favorevoli e il forte vento presente nella zona, è stato poi deciso di procedere eccezionalmente al traino dell’unità fino al porto di Marina di Chiaiolella, dove è stata condotta in sicurezza e ormeggiata.

La barca resterà ora a disposizione per gli accertamenti tecnici che dovranno chiarire le cause dell’avaria e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’emergenza si è conclusa senza conseguenze per le persone coinvolte.