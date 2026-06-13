Bar di legno divorato dalle fiamme

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco

Un violento incendio ha distrutto nella serata di ieri un bar situato lungo la Strada Statale 19, nel territorio di Polla, nel Salernitano. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.15 e in breve tempo hanno avvolto l'intera struttura, realizzata prevalentemente in legno, provocandone la completa distruzione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i primi accertamenti.

Non si registrano feriti, ma i danni alla struttura risultano ingenti. Sono in corso le indagini per chiarire l'origine dell'incendio e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, senza escludere alcuna pista.