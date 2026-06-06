Automobilista napoletano investe due ragazzi in bici, muore 19enne

L’automobilista si è fermato dopo l’accaduto ed è stato sottoposto ai primi rilievi previsti dalle procedure di legge

Nella notte si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Provinciale 62 “Cisa”, nel territorio comunale di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:30 e ha avuto conseguenze drammatiche. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Volkswagen Passat stava percorrendo la carreggiata quando, per cause non ancora chiarite, ha travolto due giovani che stavano procedendo in bicicletta lungo la stessa strada. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo a uno dei ragazzi coinvolti.

La vittima è un giovane di 19 anni, originario e residente a Pontedera, in provincia di Pisa. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile: il ragazzo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Il secondo ciclista, un ragazzo di 18 anni anch’egli residente a Pontedera, ha riportato ferite nell’impatto. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato stabilizzato dal personale sanitario prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Parma, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti e cure.

Alla guida dell’auto coinvolta si trovava un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. L’automobilista si è fermato dopo l’accaduto ed è stato sottoposto ai primi rilievi previsti dalle procedure di legge.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra Crostolo, impegnati nei rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a regolare la circolazione stradale, rimasta temporaneamente condizionata durante le operazioni di soccorso.

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e successivamente rimossi dal carro attrezzi. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, comprese le condizioni di visibilità e le eventuali responsabilità.