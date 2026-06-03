Auto si ribalta, a bordo c'erano quattro 18enne

Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona

Grave incidente stradale nella notte in via Mazzini, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli. Feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 19 anni, tutti trasportati in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto nel comune di Battipaglia e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. In seguito allo scontro, una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, i giovani coinvolti sono stati assistiti dal personale del 118 dell’ASL di Salerno, giunto sul posto con più mezzi di emergenza. La centrale operativa ha infatti disposto l’invio di tre ambulanze: due della Pubblica Assistenza Vopi e una della Croce Verde di Battipaglia.

I feriti, dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, sono stati trasferiti in due diverse strutture ospedaliere: l’ospedale di Battipaglia e il presidio “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le loro condizioni sono state giudicate stabili dai sanitari, ma saranno necessari ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e raccolto le testimonianze dei presenti. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Le forze dell’ordine proseguono le verifiche per chiarire le cause dell’incidente, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza stradale nell’area.