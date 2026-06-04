Auto sbaglia strada e finisce sui binari del tram

Nel giro di pochi minuti la situazione ha avuto conseguenze anche sulla viabilità ordinaria

Mattinata di disagi nella zona orientale di Napoli, dove un'automobile è finita sulla sede tranviaria all'altezza di Ponte dei Granili, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale e sul trasporto pubblico. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ritrovato lungo i binari del tram, occupando la linea e impedendo il regolare transito dei convogli. L'episodio ha determinato l'immediata interruzione del servizio tranviario nel tratto interessato, con inevitabili rallentamenti e disagi per i numerosi utenti che quotidianamente utilizzano il mezzo pubblico.

Nel giro di pochi minuti la situazione ha avuto conseguenze anche sulla viabilità ordinaria. Le code si sono rapidamente estese alle principali arterie della zona, già particolarmente trafficate nelle ore di punta, causando rallentamenti per automobilisti e pendolari diretti verso il centro cittadino e l'area orientale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati di rimuovere il veicolo e ripristinare la normale circolazione. Solo dopo le operazioni di sgombero è stato possibile riattivare il passaggio dei tram e riportare gradualmente la situazione alla normalità.

L'episodio è stato segnalato anche sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso l'immagine dell'auto bloccata sui binari evidenziando i disagi provocati alla mobilità cittadina.

Sono in corso accertamenti per chiarire come il veicolo sia riuscito a raggiungere la sede tranviaria e se vi siano eventuali responsabilità da parte del conducente.