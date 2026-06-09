Auto prende fuoco e distrugge le colonnine per le auto elettriche

All'arrivo dei soccorritori, la vettura, alimentata a gasolio, era già completamente avvolta dalle fiamme

Momenti di apprensione lungo l’autostrada A1, dove un'autovettura ha improvvisamente preso fuoco all'interno dell'area di servizio San Nicola Ovest, in direzione Sud. L'allarme è scattato quando alcuni automobilisti in sosta hanno notato una densa colonna di fumo e le fiamme provenire da un veicolo fermo nei pressi delle infrastrutture di servizio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, che ha raggiunto rapidamente l'area interessata dall'emergenza.

All'arrivo dei soccorritori, la vettura, alimentata a gasolio, era già completamente avvolta dalle fiamme. Il rogo, alimentato dall'elevata temperatura sviluppata dall'incendio, si era nel frattempo esteso anche alle vicine colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interessando inoltre parte della pensilina di copertura dell'impianto.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, lavorando per impedire che le fiamme raggiungessero altre automobili parcheggiate nelle vicinanze o ulteriori strutture presenti nell'area di servizio.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre operative, l'incendio è stato contenuto in tempi rapidi, limitando i danni e scongiurando conseguenze più gravi per le persone presenti e per la viabilità lungo l'importante arteria autostradale.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. Restano da accertare le cause che hanno provocato l'incendio della vettura, sulle quali saranno effettuati gli opportuni approfondimenti tecnici.