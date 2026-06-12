Auto nella scarpata, tre feriti: gravissimo 17enne

Le operazioni sono state complesse e hanno richiesto il coordinamento tra squadre di soccorso e sanitari

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Roma, in via della Cecchignola, che ha coinvolto tre giovani a bordo di un’auto finita fuori strada. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe perso il controllo in prossimità di una curva nei pressi del ponte del Grande Raccordo Anulare, uscendo dalla carreggiata e precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa cinque metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Due dei tre occupanti sono stati assistiti dal personale del 118 e trasportati per le cure del caso. Il terzo ragazzo, rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto completamente ribaltata, è stato estratto dai soccorritori, immobilizzato su una barella e recuperato fino al piano stradale tramite autoscala.

Le operazioni sono state complesse e hanno richiesto il coordinamento tra squadre di soccorso e sanitari.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuta con gli agenti del Gruppo IX Eur, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione le cause della fuoriuscita di strada.